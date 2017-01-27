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Elazığspor ile imzaladı!
27 Ocak 2017 , 11:50
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Elazığspor
AJANSSPOR - TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, en son Belçika'nın Standard Liege takımında forma giyen orta saha oyuncusu Alpaslan Öztürk ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Yapılan resmi açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Standart Liege takımında forma giyen orta saha oyuncusu Alpaslan Öztürk ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Alpaslan Öztürk'e hoşgeldin der, Bordo-Beyaz forma altında başarılar dileriz.” denildi.
23 yaşındaki futbolcu Türkiye’de daha önce Kasımpaşa ve Eskişehirpor’da da forma giymişti. 1,86 boyundaki Alparslan Öztürk, kariyerine Elazığspor’da devam edecek.
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Elazığspor
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