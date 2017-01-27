Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» TFF 1.Lig

Elazığspor ile imzaladı!

Tarih27 Ocak 2017 , 11:50

Yorum
Elazığspor ile imzaladı!

AJANSSPOR - TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, en son Belçika'nın Standard Liege takımında forma giyen orta saha oyuncusu Alpaslan Öztürk ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yapılan resmi açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Standart Liege takımında forma giyen orta saha oyuncusu Alpaslan Öztürk ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Alpaslan Öztürk'e hoşgeldin der, Bordo-Beyaz forma altında başarılar dileriz.” denildi. 

23 yaşındaki futbolcu Türkiye’de daha önce Kasımpaşa ve Eskişehirpor’da da forma giymişti. 1,86 boyundaki Alparslan Öztürk, kariyerine Elazığspor’da devam edecek. 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri

me