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Galatasaraylı eski oyuncu o takıma önerildi!

Tarih27 Ocak 2017 , 21:16

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Galatasaraylı eski oyuncu o takıma önerildi!

AJANSSPOR ÖZEL-
Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen, spor spikerlerinin, "Genç Aydın" diye hitap ettiği Aydın Yılmaz hakkında flaş gelişme yaşandı.

10 sezon Sarı-Kırmızılı formayı terleten Kasımpaşa'nın tecrübeli oyuncusu Aydın Yılmaz, menajer aracılığıyla TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a önerildi. Kasımpaşa'nın yeni sezon planlamasında yer almayan Aydın, geride kalan sezonda 5'i ilk 11, 9 maçta Paşa formasını terletirken 1 kez asist kaydetti.

Yaşadığı ciddi sakatlıklarla düşüşe geçen 28 yaşındaki oyuncunun uzun süredir futbol oynamadığı ve kendisini ispat edebilmek için forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi. 

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