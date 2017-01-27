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İldiz: "Zorlu bir deplasmandan 3 puan almak..."
27 Ocak 2017 , 22:01
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Giresunspor
Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, deplasmanda aldıkları galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Zor bir rakibe ve hava koşullarına karşı mücadele ettiklerini vurgulayan İldiz, şunları kaydetti:
"İlk yarıda çok dengeli bir maç oldu. Biraz daha hücuma yönelik oynamamız gerekiyordu. Yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle bunu uygulamaya çalıştık. Nitekim golü bulduk. Aslında ikinci golü de bulabilirdik ama penaltıdan yararlanamadık. Balıkesir gibi zorlu bir deplasmandan 3 puan almak güzel oldu. Hem deplasman galibiyeti hem de direkt rakibimizi yenmiş olmamız açısından önemliydi."
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Giresunspor
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