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Vodafone Arena'ya yeni ortak!
27 Ocak 2017 , 14:54
TFF 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Evkur Yeni Malatyaspor, sezon sonuna kadar olan iç saha maçlarını Vodafone Arena'da oynamak için Beşiktaş'la anlaşmaya vardı.
Kısa süre içerisinde iki takım arasında konuyla ilgili protokolün yapılıp, resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
Şampiyonluk yolunda Beşiktaş'ın en önemli kozlarından biri olan Vodafone Arena, bir başka şampiyonluk adayı Evkur Yeni Malatyaspor'a kapılarını açıyor.
Malatya İnönü Stadı'nın bozuk zemini nedeniyle, TFF 1. Lig'in 20. haftasındaki Denizlispor karşılaşmasını Vodafone Arena'da oynamak için Beşiktaş ve Denizlispor anlaşmaya varan Sarı-Kırmızılılar, bu girişimi daha da ileriye taşıma kararı aldı.
Uzun zamandır iç saha maçlarını başka stadyumda oynamak için uğraş veren Yeni Malatyaspor, sezonun geriye kalan tüm iç saha müsabakalarını Vodafone Arena'da oynamak için Beşiktaş yönetimini ikna etmeyi başardı.
Kısa süre içinde Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli başvuruları yapacak olan Yeni Malatyaspor, onay çıkması halinde Beşiktaş'la protokol yapıp anlaşmayı resmen duyuracak.
(Fanatik)
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