Yeni Malatya haftaya Vodafone Arena'da!

TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında İlker Koç ve Emrah Karalinç'in sorularını cevapladı.

TFF 1. Lig 20. haftasında oynanacak Denizli karşılaşmasının, Vodafone Arena'da olacağını belirten Buz, "Yeni stadyumumuza geçene kadar önümüzdeki hafta Denizli maçını Vodafone Arena'da oynayacağız. Bu bir maçlık anlaşma olacak. Adil Gevrek ve Fikret Orman görüştü. Onlar da bize yardımcı olduğu için çok mutluyuz. Benim gönlüm Malatya'da yeni stadyumumuzda iyi bir zeminde oynamak. Göztepe ve Eskişehirspor ile iç sahada oynayacağız ve kendi stadyumumuzda olmalı bu maçlar. Protokol imzalanacak ve Denizlispor maçı Vodafone Arena'da oynanacak." dedi.

"Hedefimiz ilk 2'de olmak"

Ligde hedeflerinden de bahseden deneyimli çalıştırıcı, "Eskişehirspor, Göztepe ve Boluspor iddialı takımlar var. Biz bu yarışın içinde olmak istiyoruz. Sezon öncesi iyi bir kadro planlaması oluşturduk. Biz bu yarışın içindeyiz ve hedefimiz ilk 2'de olmak." ifadelerini kullandı.