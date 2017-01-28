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Büyükşehir Gaziantepspor galibiyeti hatırladı!

TFF 1 Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Gaziantepspor sahasında Bandırmaspor'u ağırladı. Ligde son 6 haftadır kazanamayan Büyükşehir Gaziantepspor sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Tarih28 Ocak 2017 , 19:54

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Büyükşehir Gaziantepspor galibiyeti hatırladı!

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