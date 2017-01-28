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Eskişehirsporlu futbolculardan anlamlı ziyaret
28 Ocak 2017 , 15:16
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- TFF 1.Lig
- Eskişehirspor
Eskişehirsporlu futbolcular Bruno Mezenga (sağ2) ve Ruud Boffin (sağda), 15 Ocak'ta donan Porsuk Çayı'nda bisiklete binerken buz kütlesinin kırılması sonucu suya düşüp boğulan 12 yaşındaki Ali Cantürk ve 13 yaşındaki Batuhan Gürdoğan'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Futbolcular ilk olarak önce Batuhan Gürdoğan'ın ailesinin yaşadığı eve giderek baba Hasan Gürdoğan'a (sol3) başsağlığı diledi.
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Eskişehirspor
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