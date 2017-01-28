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İpekoğlu: ''İki takımın kazanabileceği bir maçtı''

Tarih28 Ocak 2017 , 17:29

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İpekoğlu: ''İki takımın kazanabileceği bir maçtı''

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu oyuna iyi başladıklarını, ilk yarıda istedikleri mücadeleyi sahaya yansıttıklarını ifade etti.

Denizlispor'un gole kadar herhangi bir pozisyona girmediğini anlatan İpekoğlu, şöyle konuştu:

"Bunun yanında kaleci Asil arkadaşımızın hakkını da vermek lazım, birkaç tane çok net gol pozisyonunu çıkardı. Yaptığımız değişiklik sonucu, ofansif anlamda elimizdeki mevcut tek oyuncu ile golü bulduk. Golden sonra da ataklara girdik, değerlendiremedik. Denizlispor'un da girmiş olduğu birkaç pozisyon vardı. Maçın geneline baktığımızda, iki takımın da kazanabileceği bir maçtı. Bizim açımızdan deplasmanda alınan bir puan, puandır."

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