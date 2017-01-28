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"Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı"
28 Ocak 2017 , 21:57
TFF 1. Lig'in 19. haftasında Bandırmaspor'u 3-1 yenen Büyükşehir Gaziantepspor'un teknik direktörü Metin Diyadin, kazanmaları gereken bir maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Diyadin, "Bugün mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. O yüzden hırslı başladık. Özellikle ilk 15-20 dakika iyi oynadık. Daha sonra biraz yavaşladık. İkinci yarıda oyun formatını değiştirerek daha etkili olduk." ifadelerini kullandı.
Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha ciddi pozisyonlar üretmeye başladıklarını aktaran Diyadin, şöyle konuştu:
"Pozisyonlara girmemize rağmen uzun süre skor değişmedi. Özellikle sonucu tutma ve devam ettirme noktasında Muhammet Reis'in önemli katkısı oldu. İyi yoldayız ama eksiklerimiz var. Skor üretmeye çözüm bulamadık. Mücadele ederek puan alabilirsiniz ama gol atmadan maç kazanamazsınız. Bu anlamda çalışmalarımız sürüyor. İnşallah 2-3 gün içerisinde transferler yapacağız."
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