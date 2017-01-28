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"Oyunun kaderini biraz değiştirmek istedik ama..."

Tarih28 Ocak 2017 , 21:58

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Oyunun kaderini biraz değiştirmek istedik ama...

Bandırmaspor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar son birkaç haftadır maça kötü başlama sıkıntısı yaşadıklarını ifade etti.

Geriye düştüklerinde karşılık veremediklerini dile getiren Uçar, şunları kaydetti:

"Oyunun kaderini değiştirmek istedik ama Emre'nin oyun dışı kalması bütün planları altüst etti. Deplasman sorununu çözmemiz lazım. Gerekirse yönetimle görüşeceğim ve belki 1-2 takviye daha isteyeceğim, çünkü bu sıkıntıyı çözemezsek ileride daha büyük problemler yaşayabiliriz. Rakibimizi tebrik ediyorum. Galibiyeti hak ettiler."

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