- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
"Oyunun kaderini biraz değiştirmek istedik ama..."
28 Ocak 2017 , 21:58
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Bandırmaspor
Bandırmaspor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar son birkaç haftadır maça kötü başlama sıkıntısı yaşadıklarını ifade etti.
Geriye düştüklerinde karşılık veremediklerini dile getiren Uçar, şunları kaydetti:
"Oyunun kaderini değiştirmek istedik ama Emre'nin oyun dışı kalması bütün planları altüst etti. Deplasman sorununu çözmemiz lazım. Gerekirse yönetimle görüşeceğim ve belki 1-2 takviye daha isteyeceğim, çünkü bu sıkıntıyı çözemezsek ileride daha büyük problemler yaşayabiliriz. Rakibimizi tebrik ediyorum. Galibiyeti hak ettiler."
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Bandırmaspor
YORUM EKLE
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar