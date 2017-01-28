Samsunspor'dan stadyum açıklaması!

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkanı Erkurt Tutu, yarın sahalarındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında takımlarının hak ettiği sonucu alacağına inandığını söyledi.

Tutu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin 2. devresinde sahalarında 9 tane final maçı oynayacaklarını belirtti.

Samsunspor'u hedeflediği ve layık olduğu yere taşımak istediklerine dikkati çeken Tutu, "Biraz sıkıntılı süreç yaşayacağız. Çünkü 10 tane yeni oyuncu ara transfer döneminde takıma geldi. Bu oyuncuların birbirlerine adaptasyonları zaman alacak ama gördüğümüz kadarıyla bu biraz hızlı oldu. Çok çabuk birlik ve beraberlik içine girdiler. Bu, bizi ve teknik heyetimizi mutlu etti. Umarım bu birliktelik Evkur Yeni Malatyaspor maçında sahaya da yansıyacak ve Samsunspor'un hak ettiği sonucu alacağız." diye konuştu.

Yeni stadın inşaatı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca TOKİ'ye yaptırılan 33 bin 919 kişilik yeni stadın, yüklenici firmanın yavaş çalışması nedeniyle açılışının geciktiğini vurgulayan Tutu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en donanımlı stadyumundan biri Samsun'a yapılıyor. Bunun için Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Uluslararası müsabakaların yapılacağı bir stadyum olacak. Bakanlık yetkilileri stadyumun bitmesi için büyük çaba sarf ediyor. Bakanımızın stadyumu Cumhurbaşkanımıza açtırmak için gayreti var. TOKİ'nin de yüklenici firmaya en ufak aksaklığı olmamasına rağmen ne yazık ki stadyum gecikti. Genelde yeni yapılan stadyumlarda stadyum biter, çimler bitmez ama bizim stadyumda çimler bitti, stadyum tamamlanamadı."

"Kaybımız var"

Stadın açılışının gecikmesinin kendisini üzdüğünü dile getiren Tutu, şunları kaydetti:

"Stadyumu yapan firmanın, inşaatı bitirmek için bu işe daha fazla zaman ayırması lazım. İnşallah mart ayındaki açılışa stadyumu yetiştirirler çünkü çok büyük bir emek var. Maddi açıdan da çok büyük kaybımız var. Sadece localar değil, alışveriş merkezinin harekete geçmesi, dijital reklam panolarının satılması, koltukların arkasına bile reklam almayı düşünüyoruz. Bunların satılamaması Samsunspor açısından çok ciddi bir maddi kayıp. Onun için yüklenici firmanın biraz daha hızlı çalışması gerekir. Bu tempo ile giderse mart ayının sonuna kadar açılması da zor olacak gibi ama bitirilmesi lazım."