TFF 1. Lig'de Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Denizlispor'un teknik direktörü Ferudun Şaban Yarkın, "En azından 5 haftalık mağlup olmama gibi bir seriyi sürdürüyoruz." dedi.

Yarkın, Denizli Atatürk Stadı'ndaki maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor'un bu maçla ligde 11. beraberliğini aldığını, kolay yenilen bir takım olmadığını belirtti.

İki takımın da çok kontrollü oynadığını ifade eden Yarkın, "Öne geçtikten sonra bulduğumuz pozisyonlarla ikinci golü atsaydık, galibiyetle mutlu bir şekilde ayrılabilirdik. En azından 5 haftalık mağlup olmama gibi bir seriyi sürdürüyoruz. Takımda oyuncular, yönetiminden teknik kadrosuna kadar özveri ile çalışıyor. Takımın iç dinamikleri yerine oturdu. Bu süreçten sonra artık mevcut kadromuzla ligde daha iyi yerlere gelebilmek için çalışacağız." diye konuştu.

Yarkın, bu hafta yaşanan hastalık ve sakatlıkların takımı etkilediğini, tam takım olarak çalışma imkanı bulamadıklarını, buna rağmen iyi oynadıklarını söyledi.