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Yeni Malatya'da 5 istifa!
28 Ocak 2017 , 12:18
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- TFF 1.Lig
- Yeni Malatyaspor
TFF 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un yönetim kurulunda 5 üye istifa etti.
Kulübün asbaşkanı ve basın sözcüsü Erdal Gündüz, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulunun dün kulüp başkanı Adil Gevrek'in başkanlığında toplandığını belirtti.
Yönetim kuruluna Rıza Ataş, Ednan Çoban, Ahmet Güler, Seyit Doğan ve Ahmet Bağdat'ın istifa dilekçelerini tebliğ ettiklerini ve bunların kabul edildiğini kaydeden Gündüz, Hamit Sürmeli, Ahmet Perk, Burak Çakır, Gökhan Çelik ve Nusret Çalyak'ın yedek üyelikten asil üyeliğe geçtiklerini kaydetti.
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- Yeni Malatyaspor
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