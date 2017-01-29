Adana Demirspor'un deplasman fobisi sürüyor!

Topladığı 23 puanla 10. sırada yer alan Adana Demirspor, deplasmanda kazanamama fobisini henüz yenebilmiş değil. Deplasmanda oynadığı son 6 maçta da sahadan beraberlikle ayrılan Adana ekibi, en son deplasman galibiyetini 16 Ekim 2016'da Manisaspor karşısında aldı.

Adana Demirspor'un son 6 deplasman maçı

Denizli 1-1

Sivas 0-0

Yeni Malatya 1-1

Bandırma 2-2

Giresun 1-1

Ümraniye 1-1