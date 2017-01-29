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Adana Demirspor'un deplasman fobisi sürüyor!
29 Ocak 2017 , 13:52
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Adana Demirspor
Topladığı 23 puanla 10. sırada yer alan Adana Demirspor, deplasmanda kazanamama fobisini henüz yenebilmiş değil. Deplasmanda oynadığı son 6 maçta da sahadan beraberlikle ayrılan Adana ekibi, en son deplasman galibiyetini 16 Ekim 2016'da Manisaspor karşısında aldı.
Adana Demirspor'un son 6 deplasman maçı
Denizli 1-1
Sivas 0-0
Yeni Malatya 1-1
Bandırma 2-2
Giresun 1-1
Ümraniye 1-1
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Adana Demirspor
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