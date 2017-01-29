Bakkal o konudan dertli!

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise oyuna çok iyi başlayan bir takımının olduğunu ve oyun genelinin tek kale geçtiğini belirtti.

Rakiplerinin bugün maçı kazanmak için çok istekli olduğunu dile getiren Bakkal, şöyle devam etti:

"Kaçan penaltı, direklerden dönen toplar. Tabii böyle bir sonucu beklemiyorduk. Uzun süreden beri mağlup olmamıştık. İyi giden bir takımdık. Yine iyi oynuyoruz. Bu sonuca rağmen yine de memnunum. İnşallah ligin sonunda hedeflediğimiz yere ulaşmakta, bu mağlubiyetin acısını çekmeyiz. Çok fazla söylenecek bir şey yok ama şu net bir şekilde söylemek istiyorum. En nefret ettiğim şeylerden bir tanesi oyuncuların yattığı yerlerden kalkmamaları. Hem kendi açımızdan hem rakip açısından. Her gittiğimiz yerde bununla karşılaşıyoruz. Bir de arkadaşlar da teşvik ediyor. 'Yat yat yat, kalkma' diye. Mersin için demiyorum genelde bütün şehirlerde görüyorum. Hiç yakıştırmıyorum"