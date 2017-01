Bakkal o konudan dertli!

Sivasspor Teknik Direktr Mesut Bakkal ise oyuna ok iyi balayan bir takmnn olduunu ve oyun genelinin tek kale getiinibelirtti.

Rakiplerinin bugn ma kazanmak iin ok istekli olduunu dile getiren Bakkal, yle devam etti:

"Kaan penalt, direklerden dnen toplar. Tabii byle bir sonucu beklemiyorduk. Uzun sreden beri malup olmamtk. yi giden bir takmdk. Yine iyi oynuyoruz. Bu sonuca ramen yine de memnunum. nallah ligin sonunda hedeflediimiz yere ulamakta, bu malubiyetin acsn ekmeyiz. ok fazla sylenecek bir ey yok ama u net bir ekilde sylemek istiyorum. En nefret ettiim eylerden bir tanesi oyuncularn yatt yerlerden kalkmamalar. Hem kendi amzdan hem rakip asndan. Her gittiimiz yerde bununla karlayoruz. Bir de arkadalar da tevik ediyor. 'Yat yat yat, kalkma' diye. Mersin iin demiyorum genelde btn ehirlerde gryorum. Hi yaktrmyorum"