Banahene geri döndü!

AJANSSPOR-

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfaspor yönetimi, eski golcüsü Emmanuel Banahene ile yeniden anlaşma sağladı ve Banahene'yi Şanlıurfa'ya getirdi.

En son Mısır Premier Ligi ekibi Ismaily'de forma giyen Banahene ülkemizde Orduspor, Giresunspor, Karşıyaka ve Şanlıurfaspor takımlarında görev almıştı.

28 yaşındaki oyuncu 2013/14 sezonunda Şanlıurfaspor formasını terletmiş ve 23 karşılaşmada 9 gol kaydetmişti.