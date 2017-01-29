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Boluspor kazanmayı unuttu!
29 Ocak 2017 , 14:59
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Boluspor
- Elazığspor
AJANSSPOR-
TFF 1. Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Elazığspor deplasmanda Boluspor'u 2-1 mağlup etti.
Elazığspor'un golleri 13' Hakan Bilgiç ile 45' Lanre Kehinde'dan geldi. Boluspor'un tek sayısını ise 86' Rydell Poepon kaydetti.
Bolu ekibi ligde son 5 haftadır kazanamıyor.
Boluspor: 1 - Elazığspor: 2
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Caner Ak, Candaş Elbil, Murat Temel
Boluspor: Soner Şahin, Alim Öztürk, Diarra, Poepon, Guido Koçer, Abdulkadir Özdemir, Furkan Şeker (Dk. 81 Ramazan Sav), Jansen, Kadir Pekmezci (Dk. 54 Burak Asan), Cengiz Umut Meraş (Dk. 65 Musa Sinan Yılmazer), Vrede
Elazığspor: Serdar Kulbilge, Cajic, Traore (Dk. 90+4 Mesut Saray), Onur Güney, Timur Bayram Özgöz (Dk. 67 Binya), Hakan Bilgiç, Kehinde, Mehmet Yiğit (Dk. 77 Mehmet Tahtaişleyen), Çağrı Ortakaya, Murat Kalkan, Wellington Silva
Goller: Dk. 34 Hakan Bilgiç, Dk. 45 Kehinde (Elazığspor), Dk. 85 Poepon (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Kadir Pekmezci, Dk. 35 Alim Öztürk, Dk. 83 Burak Asan, Dk. 90+1 Ramazan Sav, Dk. 90+2 Guido Koçer (Boluspor), Dk. 89 Hakan Bilgiç, Dk. 90+2 Onur Güney (Elazığspor)
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Boluspor
- Elazığspor
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