Boluspor kazanmayı unuttu!

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TFF 1. Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Elazığspor deplasmanda Boluspor'u 2-1 mağlup etti.

Elazığspor'un golleri 13' Hakan Bilgiç ile 45' Lanre Kehinde'dan geldi. Boluspor'un tek sayısını ise 86' Rydell Poepon kaydetti.

Bolu ekibi ligde son 5 haftadır kazanamıyor.

Boluspor: 1 - Elazığspor: 2

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Caner Ak, Candaş Elbil, Murat Temel

Boluspor: Soner Şahin, Alim Öztürk, Diarra, Poepon, Guido Koçer, Abdulkadir Özdemir, Furkan Şeker (Dk. 81 Ramazan Sav), Jansen, Kadir Pekmezci (Dk. 54 Burak Asan), Cengiz Umut Meraş (Dk. 65 Musa Sinan Yılmazer), Vrede

Elazığspor: Serdar Kulbilge, Cajic, Traore (Dk. 90+4 Mesut Saray), Onur Güney, Timur Bayram Özgöz (Dk. 67 Binya), Hakan Bilgiç, Kehinde, Mehmet Yiğit (Dk. 77 Mehmet Tahtaişleyen), Çağrı Ortakaya, Murat Kalkan, Wellington Silva

Goller: Dk. 34 Hakan Bilgiç, Dk. 45 Kehinde (Elazığspor), Dk. 85 Poepon (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Kadir Pekmezci, Dk. 35 Alim Öztürk, Dk. 83 Burak Asan, Dk. 90+1 Ramazan Sav, Dk. 90+2 Guido Koçer (Boluspor), Dk. 89 Hakan Bilgiç, Dk. 90+2 Onur Güney (Elazığspor)