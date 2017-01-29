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Buz: "Oyun istediğimiz gibi gitmedi"

Tarih29 Ocak 2017 , 20:14

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Buz: Oyun istediğimiz gibi gitmedi

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise çok önemli bir maça çıktıklarını ancak 3-0 mağlup olduklarını dile getirdi.

Samsunspor'u tebrik eden Buz, "Samsunspor 6 maç üst üste kaybettikten sonra kendi sahasında galip gelmek onlar adına önemliydi. Bizim açımızdan da önemliydi ama kaybettik. Maç ortada giderken, penaltı pozisyonundan sonra 1-0 geriye düşünce oyun istediğimiz gibi gitmedi. Ondan sonra 2. devre bizim defansın zaafları oldu. İyi oynamadığımızı düşünüyorum. Bir iki tane pozisyonumuz vardı. 2-0 gerideyken golü atmış olsaydık bir geri dönüş noktası olabilirdi. Oyun stresli bir hale gelebilirdi. Ancak atamadık. Kontra ataklardan gol yedik ve yenildik." değerlendirmesinde bulundu.

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