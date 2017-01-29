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Gaziantep BŞB'nin kabusu sona erdi!
29 Ocak 2017 , 14:12
TFF 1. Lig'de Son 6 maçtır kazanamayan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un galibiyet hasreti sona erdi. En son 26 Kasım 2016'da Şanlıurfaspor'u yenen Antep ekibi, dün Bandırmaspor'u 3-1 yenerek bu seriyi sonlandırdı. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor bu sonuçla birlikte 22 puanla 12. sıraya yükseldi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un 6 maçlık kazanamama serisi:
Manisaspor 2-0 BŞB Gaziantepspor
BŞB Gaziantepspor 0-3 Elazığspor
Ümraniyespor 2-1 BŞB Gaziantepspor
BŞB Gaziantepspor 0-1 Eskişehirspor
Giresunspor 2-1 BŞB Gaziantepspor
Göztepespor 2-2 BŞB Gaziantepspor
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