Gaziantep BŞB'nin kabusu sona erdi!

TFF 1. Lig'de Son 6 maçtır kazanamayan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un galibiyet hasreti sona erdi. En son 26 Kasım 2016'da Şanlıurfaspor'u yenen Antep ekibi, dün Bandırmaspor'u 3-1 yenerek bu seriyi sonlandırdı. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor bu sonuçla birlikte 22 puanla 12. sıraya yükseldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un 6 maçlık kazanamama serisi:

Manisaspor 2-0 BŞB Gaziantepspor

BŞB Gaziantepspor 0-3 Elazığspor

Ümraniyespor 2-1 BŞB Gaziantepspor

BŞB Gaziantepspor 0-1 Eskişehirspor

Giresunspor 2-1 BŞB Gaziantepspor

Göztepespor 2-2 BŞB Gaziantepspor