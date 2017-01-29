Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» TFF 1.Lig

"Hepsinin alnından öpüyorum"

Tarih29 Ocak 2017 , 19:40

Yorum
Hepsinin alnından öpüyorum

TFF 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Sivasspor'u 1-0 yenen Mersin İdmanyurdu'nun teknik sorumlusu Memduh Özbalta, futbolcularının bu haftaya çok iyi hazırlandığını ve iyi mücadelenin karşılığını aldıklarını belirtti.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımla 12-13 gündür birlikte olduğunu ifade ederek,"Futbolcu kardeşlerim bu haftaya  çok iyi hazırlandılar. Hafta boyu hedefimiz galibiyetti, onlarda inanıyordu. İyi mücadele ettiler. Bunun da karşılığını aldılar. Bu ikinci maçımdı. Zaten ligin en iyi ekipleriyle oynadık. Geçen hafta da öyle. Geçen hafta hakem kararlarıyla mağlup olmuştuk ama bu hafta oyuncularım müthiş mücadele ettiler. Hepsinin alnından öpüyorum." dedi.

 Özbalta, milli maçlardan dolayı oyuncularına perşembe gününe kadar izin verdiğini belirterek, "Belki bu arada Adanaspor'la hazırlık maçı oynama durumumuz var. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri

me