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"Hepsinin alnından öpüyorum"
29 Ocak 2017 , 19:40
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- M. İdmanyurdu
TFF 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Sivasspor'u 1-0 yenen Mersin İdmanyurdu'nun teknik sorumlusu Memduh Özbalta, futbolcularının bu haftaya çok iyi hazırlandığını ve iyi mücadelenin karşılığını aldıklarını belirtti.
Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımla 12-13 gündür birlikte olduğunu ifade ederek,"Futbolcu kardeşlerim bu haftaya çok iyi hazırlandılar. Hafta boyu hedefimiz galibiyetti, onlarda inanıyordu. İyi mücadele ettiler. Bunun da karşılığını aldılar. Bu ikinci maçımdı. Zaten ligin en iyi ekipleriyle oynadık. Geçen hafta da öyle. Geçen hafta hakem kararlarıyla mağlup olmuştuk ama bu hafta oyuncularım müthiş mücadele ettiler. Hepsinin alnından öpüyorum." dedi.
Özbalta, milli maçlardan dolayı oyuncularına perşembe gününe kadar izin verdiğini belirterek, "Belki bu arada Adanaspor'la hazırlık maçı oynama durumumuz var. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." ifadesini kullandı.
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- M. İdmanyurdu
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