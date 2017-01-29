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"İstediklerimizi sahaya yansıtamadık ama..."
29 Ocak 2017 , 21:58
Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, Altınordu karşılaşmasına son 2 haftada kaybettikleri puanların stresiyle çıktıklarını dile getirdi.
Müsabakaya iyi başladıklarını aktaran Buruk, şunları kaydetti:
"İlk yarıda pozisyonlar yakaladık ve rakibimize net pozisyon vermedik. İkinci yarıda ise genç oyunculardan kurulu rakibimiz maçın sonuna kadar oyuna hakim oldu. Üzerimizdeki baskı da bizi skoru korumaya itti. Tam olarak istediklerimizi sahaya yansıtamadık ama bugün bizim için önemli olan kazanmaktı. 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Rakibimizi de mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum."
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