TFF 1. Lig'de Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, maçı kaybetmelerine rağmen takım oyunu anlamında çok şey kazandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Eroğlu, son dönemde sergiledikleri futbolu skora yansıtamadıklarını belirtti.

Rakiplerinin taraftar desteğiyle maça baskılı başladığını ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Oyunu dengelediğimiz anda kalemizde golü gördük. İlk yarı üretken bir futbol oynayamadık. İkinci yarı topa daha çok sahip olmak istiyorduk. Gol için her şeyi yaptık ama bir türlü neticelendiremedik. Futbolda hep sonuçlar konuşuluyor. Biz bugün kaybettik ama çok şey kazandık. Bunu önümüzdeki haftalara taşımak istiyoruz."