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Mersin'den Sivasspor'a çelme!

TFF 1 Lig'in 19. haftasında Mersin İdman Yurdu sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Ligde son sırada yer alan Mersin İdman Yurdu, zirveden kopmak istemeyen Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Tarih29 Ocak 2017 , 17:58

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Mersin'den Sivasspor'a çelme!

Mersin İdmanyurdu: 1 - Sivasspor: 0

Stat: Mersin

Hakemler: Hakan Ceylan, Ahmet Şimşek, Mehmet Kapluhan

Mersin İdmanyurdu: Mihaylov, Mehmet Enes Sığırcı, Mitrovic, Abdulkadir Korkut, Gökhan Akkan, Emrah Özyaylaz (Dk. 79 Hakan Olkan), Güven Varol, Tita, Tolga Şahin, Pedriel, (Dk. 77 Mahmut Metin), Sinan Kaloğlu (Dk. 69 Kudbettin Tekin Oğrak)

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, İbrahim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Ziya Erdal, Rıdvan Şimşek, Yiğit İncedemir (Dk. 69 Hakan Arslan), Galip Güzel, Kerim Avcı (Dk. 67 Ergin Keleş), Burhan Eşer, Emre Kılınç (Dk. 76 Leandro), Gekas

Gol: Dk. 41 Tolga Şahin (Mersin İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Dk. 8 Yiğit İncedemir, Dk. 35 Galip Güzel, Dk. 90+2 Leandro (Sivasspor), Dk. 54 Tolga Şahin, Dk. 73 Kudbettin Tekin Oğrak, Dk. 90+4 Mihaylov (Mersin İdmanyurdu)

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