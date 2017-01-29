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Özköylü: "Bugün çok önemli bir 3 puan kazandık"

Tarih29 Ocak 2017 , 20:12

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Özköylü: Bugün çok önemli bir 3 puan kazandık

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, 3-0 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçına ilişkin,"Bugün çok önemli bir 3 puan kazandık. Üç puanın yanında moral, motivasyon ve şehrin güvenci bizi çok daha iyi yerlere getirecek." dedi.

Özköylü, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, oyuncuları adına çok mutlu olduğunu söyledi.

Samsunspor'un çok daha iyi yerlerde olması gerektiğine işaret eden Özköylü, "Geçmişte yapılan hatalardan dolayı belki zor günler geçiriyor, halen daha devam ediyor. Bugün kazandığımız maç hiç bir şeyi bitmedi. Önümüzde çok uzun bir süreç var. Bugün çok önemli bir 3 puan kazandık. Üç puanın yanında moral, motivasyon ve şehrin güvenci bizi çok daha iyi yerlere getirecek. Esas ihtiyacımız olan buydu." diye konuştu.

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