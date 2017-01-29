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Samsunspor özlemi noktaladı!

TFF 1. Lig'de 8 maçtır kazanamayan, bunlardan son 6'sında mağlup olan Samsunspor, zirve mücadelesi veren Yeni Malatyaspor'u yenerek galibiyet özlemine son verdi..

Tarih29 Ocak 2017 , 17:56

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Samsunspor özlemi noktaladı!

Samsunspor: 3 -  Evkur Yeni Malatyaspor: 0

Stat: 19 Mayıs 

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar 

Samsunspor: Furkan Köse, Erkam Reşmen, N'Diaye, Abdulkadir Bardakcı, Ahmet Burak Solakel, Hasan Kılıç, Vedat Bora (Dk. 63 Halil İbrahim Pekşen), Kenan Karışık, Kevin (Dk. 69 Murat Gürbüzerol), Kone (Dk. 86 Lumu), Göksu Türkdoğan 

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Sezer Özmen, Caner Arıcı (Dk. 89 Rahman Buğra Çağıran), Yiğitcan Erdoğan, Sedat Ağçay, Ferhat Kiraz, Pereira (Dk.46 Augustime), İrfan Başaran (Dk. 70 Ahmet Aras), Eren Tozlu, Mba, Azubuike 

Goller: Dk. 36 (penaltıdan), Dk. 54 Kevin Brands, Dk. 83 Kone (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Kone, Dk. 43 Ahmet Burak Solakel, Dk. 65 Kevin (Samsunspor), Dk. 45 Pereira (Evkur Yeni Malatyaspor)

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