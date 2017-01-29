Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise beklemedikleri bir sonuç aldıklarını ve skordan memnun olmadığını söyledi.

Son 7 maçta kalelerinde 3 gol görmelerine rağmen bugün 5 gol yediklerini kaydeden Sözeri, "Bunu biraz 3-1’den sonraki oyun disiplininden kopmamıza bağlıyorum. Oyuncularımıza hep söylüyorum, oyun disiplinine sadık kalmalıyız. Bugün maalesef özellikle ikinci yarıda bunu başaramadık." diye konuştu.

Sözeri, müsabakada zaman zaman oyun üstünlüğünü de ele aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İkinci yarıya 65. dakikaya gol yemediğimiz takdirde maçın ibresinin bize döneceğini tahmin ediyorduk. O aralarda tahmin etmediğimiz 2 gol yedik. Mağlup olduk, iyi bir çıkışımız vardı hem kupada hem ligde, bugün sadece beni üzen mağlubiyet değil. Manisaspor bugün hak etti, kazandı. Beni üzen oyun disiplininden kopmamız ve mağlup olmamız. Bu maçtan gerekli dersleri alacağız. Oyun disiplininden kopmama adına. Bugün Manisaspor’u tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Hakem triosunu da kutluyorum."