Ayite, Yeni Malatyaspor'da!

Devre arası transferinde kadrosuna 3 futbolcu dahil eden sarı-siyahlı kulüp, forvet bölgesi için aradığı ismi Süper Lig takımı Aytemiz Alanyaspor'da buldu. Kulübünde bekleneni veremeyen Togolu futbolcuyu kadrosuna katmak için bir süredir ikna çabalarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, golcü oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı.

Oyuncunun Aytemiz Alanyaspor'dan alacağı bulunduğu için transferin uzadığı öğrenilirken, Ayite'nin çarşamba günü Antalya'da başlayacak kampa dahil olacağı kaydedildi. Ayite transferini çok istediği bilinen Teknik Direktör İrfan Buz’un, Togolu oyuncunun da takıma dahil edilmesiyle hücum bölgesindeki futbolcu sayısı 4 oldu.

Bu sezon takımı Alanyaspor ile 11 müsabakaya çıktı

Jonathan Ayite, Aytemiz Alanyaspor forması altında çıktığı 11 karşılaşmada 1 gol kaydedebildi. Fransa 2. Lig takımı Brest’ten Türkiye'ye transfer olan forvet oyuncusu, 2 sezondur Alanyaspor forması giyiyordu.



Kaynak : AMK