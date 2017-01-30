Boluspor'da beklenmedik ayrılık!

Sezon başında Büyükşehir Gaziantepspor'dan Boluspor’a transfer olan Murat Yıldırım akşam saatlerinde Boluspor yönetimine başvurarak ayrılma istediğini iletti. Oyuncunun bu isteği sonrası Kırmızı-Beyazlı yönetimde yapılan görüşmelerin ardından sözleşmesini fesih etti.

Toplamda 16 karşılaşmada Kırmızı-Beyazlı formayı terleten Murat Yıldırım 1 Lig'de 2016-2017 sezonundan 6 karşılaşmada 11 de sahaya çıkıp 90 dakika sahada yer aldı.

Haber- Fahri GÜNDÜZ