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Boluspor'da beklenmedik ayrılık!
30 Ocak 2017 , 23:32
Sezon başında Büyükşehir Gaziantepspor'dan Boluspor’a transfer olan Murat Yıldırım akşam saatlerinde Boluspor yönetimine başvurarak ayrılma istediğini iletti. Oyuncunun bu isteği sonrası Kırmızı-Beyazlı yönetimde yapılan görüşmelerin ardından sözleşmesini fesih etti.
Toplamda 16 karşılaşmada Kırmızı-Beyazlı formayı terleten Murat Yıldırım 1 Lig'de 2016-2017 sezonundan 6 karşılaşmada 11 de sahaya çıkıp 90 dakika sahada yer aldı.
Haber- Fahri GÜNDÜZ
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