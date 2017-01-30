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Boluspor'dan ayrıldı! İşte yeni adresi!

Tarih30 Ocak 2017 , 23:41

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Boluspor'dan ayrıldı! İşte yeni adresi!

AJANSSPOR-

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden orta oyuncusu Murat Yıldırım, Samsunspor, Büyükşehir Gaziantepspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile görüşme gerçekleştirdi.

Deneyimli futbolcunun eski teknik direktörü İrfan Buz ile görüştüğü ve Yeni Malatyaspor'a bu sebeble sıcak baktığı ifade edildi. Gece Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ile görüşen Murat'ın maddi konularda anlaşma sağladığı ve Yeni Malatyaspor ile resmi sözleşme imzaladığı belirtildi.

(Sporun Dibi)

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