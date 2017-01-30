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Büyükşehir Gaziantepspor'a Portekiz'den golcü!

Tarih30 Ocak 2017 , 16:20

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Büyükşehir Gaziantepspor'a Portekiz'den golcü!

AJANSSPOR ÖZEL- TFF 1. Lig takımlarından Büyükşehir Gaziantepspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Teknik direktör Metin Diyadin'in raporu doğrultusunda santrafor arayışlarını hızlandıran Büyükşehir Gaziantepspor yönetimi, El Salvador Milli Takımı oyuncusu Nelson Wilfredo Bonilla ile anlaşma sağladı. 

Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Nacionel'de forma giyen Bonilla 5'i ilk 11, 16 karşılaşmada görev alırken 3 gol kaydetti. 
26 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar Gaziantep temsilcisine kiralık olarak geleceği belirtildi.

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