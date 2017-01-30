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Çağlar Birinci Giresunspor'da!

Tarih30 Ocak 2017 , 14:32

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Çağlar Birinci Giresunspor'da!

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, deneyimli sol bek Çağlar Birinci'yi transfer etti.

Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, 31 yaşındaki oyuncu Çağlar Birinci ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını belirtti.

Transferin Giresunspor camiasına hayırlı olmasını dileyen Bozbağ, futbolcunun kısa süre sonra takımla çalışmalara başlayacağını kaydetti.

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