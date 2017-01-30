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"Çok güçlü bir takıma karşı..."
30 Ocak 2017 , 22:49
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Şanlıurfaspor
TFF 1. Lig'de sahasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalan Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, "Çok güçlü bir takıma karşı geriden gelip puan almanın önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kılıç, iki takımın da iyi mücadele ettiğini belirterek, "Gerçekten ligin en tempolu maçı oldu. Oyuncularımı alınlarından öpüyorum. Oyunu kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar. Golü bulduk, kısa süre kalmasına rağmen ikinci gol için de önemli gayret sarf ettik. Çok güçlü bir takıma karşı geriden gelip puan almanın önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Şanlıurfaspor
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