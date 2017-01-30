- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Es Es zirveyi bırakmadı!
30 Ocak 2017 , 20:23
Şanlıurfaspor: 1 - Eskişehirspor: 1
Stat: GAP Arena
Hakemler: Özgüç Türkalp, Erdinç Sezertam, Osman Karakaş
Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Abdulaziz Solmaz, Oktay Delibalta (Dk. 77 Artun Akçakın), Berkay Can Değirmencioğlu, Hüseyin Kala, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Halil Köçer (Dk. 55 Batuhan Artarslan), Batuhan Karadeniz (Dk. 88 Askar), Cemil Adıcan, Şaban Özel
Eskişehirspor: Boffin, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Tokgöz, Uğur İnceman, Erkan Zengin, Kaan Kanak (Dk. 72 Ofoedu), Tarık Çamdal, Akaminko, Hürriyet Gücer, Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno Mezenga (Dk. 90 Meye)
Goller: Dk. 50 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor), Dk. 84 Batuhan Artarslan (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 89 Uğur İnceman (Eskişehirspor), Dk. 65 Kağan Söylemezgiller, Dk. 90 Askar (Şanlıurfaspor)
YORUM EKLE
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar