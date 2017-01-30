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Es Es zirveyi bırakmadı!

TFF 1. Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Şanlıurfaspor'a konuk olan Eskişehirspor, sahadan beraberlikle ayrılmasına rağmen averajla zirvede yer aldı..

Tarih30 Ocak 2017 , 20:23

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Es Es zirveyi bırakmadı!

Şanlıurfaspor: 1 - Eskişehirspor: 1 

Stat: GAP Arena

Hakemler: Özgüç Türkalp, Erdinç Sezertam, Osman Karakaş

Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Abdulaziz Solmaz, Oktay Delibalta (Dk. 77 Artun Akçakın), Berkay Can Değirmencioğlu, Hüseyin Kala, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Halil Köçer (Dk. 55 Batuhan Artarslan), Batuhan Karadeniz (Dk. 88 Askar), Cemil Adıcan, Şaban Özel

Eskişehirspor: Boffin, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Tokgöz, Uğur İnceman, Erkan Zengin, Kaan Kanak (Dk. 72 Ofoedu), Tarık Çamdal, Akaminko, Hürriyet Gücer, Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno Mezenga (Dk. 90 Meye) 

Goller: Dk. 50 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor), Dk. 84 Batuhan Artarslan (Şanlıurfaspor) 

Sarı kartlar: Dk. 34 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 89 Uğur İnceman (Eskişehirspor), Dk. 65 Kağan Söylemezgiller, Dk. 90 Askar (Şanlıurfaspor)

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