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Göztepe'de ayrılık!

Tarih30 Ocak 2017 , 17:50

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Göztepe'de ayrılık!

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Leroy George’un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Leroy George ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Leroy George’a emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, devam eden futbol yaşantısında başarılar diliyoruz” denildi.

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