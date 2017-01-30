- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Göztepe'de ayrılık!
30 Ocak 2017 , 17:50
TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Leroy George’un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Leroy George ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Leroy George’a emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, devam eden futbol yaşantısında başarılar diliyoruz” denildi.
YORUM EKLE
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar