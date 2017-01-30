Göztepe'de ayrılık!

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Leroy George’un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Leroy George ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Leroy George’a emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, devam eden futbol yaşantısında başarılar diliyoruz” denildi.