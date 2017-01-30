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Manisaspor'dan kaleye takviye

Tarih30 Ocak 2017 , 13:48

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Manisaspor'dan kaleye takviye

AJANSSPOR-

TFF 1. Lig takımlarından Manisaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ege temsilcisi son takviyesini kaleye yaptı.

Manisaspor yönetimi, en son Ankaragücü takımında forma giyen deneyimli file bekçisi Emrah Tuncel ile anlaşma sağladı. Sabah saatlerinde Manisa'da olan Emrah'ın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Öte yandan; 29 yaşındaki kaleci sezonun ilk yarısında Ankaragücü'nde 15 maçta görev aldı.

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