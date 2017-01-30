Mersin İdmanyurdu'nda Turmuş dönemi!

- Kırmızı-lacivertli ekip, teknik direktör Ümit Turmuş ile sezon sonuna kadar anlaştı

- Başkan Tekin: "Süper Lig'de ve bizim ligde çalışmış tecrübeli bir isim"

TFF 1. Lig ekiplerinden Mersin İdmanyurdu, teknik direktör Ümit Turmuş ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Mersin İdmanyurdu Kulübü Başkanı Ali Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yusuf Şimşek'in istifasının ardından birkaç teknik direktörle görüştüklerini söyledi.

Ciddi bir araştırma sonucunda Turmuş ile anlaşmaya vardıklarını aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"Süper Lig'de ve bizim ligde çalışmış tecrübeli bir isim. Bilgi ve birikimine çok güvendiğimiz, referansları çok güçlü bir hocamız. Bizi arayan hocalar da var ancak biz hocamızı davet ettik. Dolayısıyla böyle uygun gördük. Takımın stratejik dengeleri var. Bu saatten sonra puan ve puanlar çok önemli olduğu için bir taviz vermememiz lazım. Bir otorite kurmamız şart. Hocamızla 5-6 gün görüştük ve anlaşma sağladık."

Kırmızı-lacivertli ekipte iki hafta önce teknik direktör Yusuf Şimşek görevinden istifa etmişti.