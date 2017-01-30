Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Mehmet Tezcan, maçta öne geçmelerine rağmen skor üstünlüklerini koruyamadıklarını ifade etti.

Ligde averajla lider olduklarını aktaran Tezcan, şunları kaydetti:

"Puan farkıyla lider olmak istiyorduk ama başaramadık. Rakibimizin puan durumu ile oynadığı futbol arasında çok büyük bir fark var. Kesinlikle daha üst sıralarda olması gereken bir takım. Çok zor bir maç olacağını biliyorduk ama öne geçtikten sonra daha fazla gol de bulabilirdik. Çok dirençli bir takım vardı. Onlar da gol attıktan sonra galip gelebilirdi. Çok centilmence bir mücadele oldu. Şanlıurfaspor'a kupada ve ligde başarılar diliyoruz."