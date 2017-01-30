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Samsunspor'a Belçikalı file bekçisi!
30 Ocak 2017 , 00:13
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Samsunspor
AJANSSPOR-
TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor'da kaleye takviye geldi.
Fenerbahçe'nin kadro planlamasında yer almayan Ertuğrul Taşkıran ile ciddi bir şekilde ilgilenen Samsunspor yönetimi bu transferden sonuç alamayınca gözünü Hollanda pazarına dikti. Kırmızı-Beyazlılar; Hollanda Eredivisie ekiplerinden Excelsior'da forma giyen 32 yaşındaki Belçikalı Tom Muyters ile anlaşma sağladı.
Bu sezon 17 karşılaşmada görev alan Muyters'in gece İstanbul'da olması bekleniyor.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Samsunspor
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