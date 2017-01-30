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Suat Kaya ifade verdi!
30 Ocak 2017 , 12:04
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tokatspor, kendi sahasında Menemen Belediyespor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası soyunma odasına giden Menemen Belediyesporlu futbolcular ile kapalı tribünde bulunan bazı Tokatsporlu futbolcular arasında tartışma çıktı.
Oyuncular ve teknik heyet tartışma fazla büyümeden soyunma odasına gitti. Ancak maç sonrası teknik direktör Suat Kaya, maçta görevli polislere küfür ettiği iddiasıyla yapılan şikayet sonrası karakola götürüldü. Suat Kaya yaklaşık bir saat karakolda ifade verirken, takım otobüsü stadyum önünde bekletildi.
Kulüp yöneticileri ile tekrar stat önüne gelen Suat Kaya, gazetecilerin "Hayırdır hocam?" şeklindeki sorusuna "İyi akşamlar, hayır hayır" diyerek cevap verdi. Menemen Belediyespor otobüsü Kaya'nın ifadesi nedeniyle maçtan 1.5 saat sonra stattan ayrıldı.
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