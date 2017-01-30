Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» TFF 1.Lig

TFF 1. Lig'de görünüm

Tarih30 Ocak 2017 , 22:01

Yorum
TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 19. hafta mücadelesi, tek maçla tamamlandı. 

Günün maçında Şanlıurfaspor, sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlanırken, Eskişehirspor puanını 35'e çıkardı ve averajla bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.

Ligin 19. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 20. haftanın programı şöyle: 

Sonuçlar

Balıkesirspor-Giresunspor: 0-1

Denizlispor-Adana Demirspor: 1-1

Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor: 3-1

Boluspor-Elazığspor: 1-2

Manisaspor-Ümraniyespor: 5-2

Mersin İdmanyurdu-Sivasspor: 1-0

Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0

Altınordu-Göztepe: 0-1

Şanlıurfaspor-Eskişehirspor: 1-1

Puan durumu 

  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  ESKİŞEHİRSPOR 19  11  36  22  14  35 
2.  GÖZTEPE 19  10  32  22  10  35 
3.  EVKUR YENİ MALATYASPOR 19  10  27  20  34 
4.  SİVASSPOR 19  27  17  10  32 
5.  GİRESUNSPOR 19  24  17  30 
6.  BOLUSPOR 19  29  33  -4  27 
7.  DENİZLİSPOR 19  28  22  26 
8.  ÜMRANİYESPOR 18  24  21  26 
9.  BALIKESİRSPOR 18  30  21  24 
10.  ADANA DEMİRSPOR 19  11  20  19  23 
11.  ŞANLIURFASPOR 19  18  17  22 
12.  BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR 19  24  27  -3  22 
13.  ALTINORDU 19  23  26  -3  22 
14.  ELAZIĞSPOR 19  19  20  -1  18 
15.  BANDIRMASPOR 19  18  25  -7  18 
16.  MANİSASPOR 19  23  31  -8  17 
17.  SAMSUNSPOR 19  11  26  -17  14 
18.  MERSİN İDMANYURDU 19  11  14  39  -25  13 

 

Not: Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Adana Demirspor, Denizlispor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na üçer, Elazığspor'a ise 6 puan silme cezası vermişti. 

20. hafta 

11 Şubat Cumartesi: 

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Denizlispor 

13.30 Ümraniyespor-Elazığspor 

16.00 Eskişehirspor-Manisaspor 

18.30 Mersin İdmanyurdu-Boluspor 

12 Şubat Pazar: 

13.00 Bandırmaspor-Altınordu 

13.00 Sivasspor-Samsunspor 

16.00 Giresunspor-Şanlıurfaspor 

18.30 Adana Demirspor-Büyükşehir Gaziantepspor 

13 Şubat Pazartesi: 

18.30 Göztepe-Balıkesirspor 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri

me