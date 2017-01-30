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Tugay Kaçar Göztepe'de!

Tarih30 Ocak 2017 , 19:42

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Tugay Kaçar Göztepe'de!

AJANSSPOR-
TFF 1. Lig takımlarından Göztepe, Osmalıspor'un orta saha oyuncusu Tugay Kaçar ile anlaşma sağladı.
 

Osmanlıspor'da bu sezon 2 maçta görev alan Tugay, geçen sezonu ise Karşıyaka ve Giresunspor'da kiralık olarak geçirmişti.
23 yaşındaki oyuncunun yarın Sarı-Kırmızılı kulüple resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. 

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