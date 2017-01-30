Tugay Kaçar Göztepe'de!

AJANSSPOR-

TFF 1. Lig takımlarından Göztepe, Osmalıspor'un orta saha oyuncusu Tugay Kaçar ile anlaşma sağladı.



Osmanlıspor'da bu sezon 2 maçta görev alan Tugay, geçen sezonu ise Karşıyaka ve Giresunspor'da kiralık olarak geçirmişti.

23 yaşındaki oyuncunun yarın Sarı-Kırmızılı kulüple resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.