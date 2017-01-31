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"Daha iyi olacağız"
31 Ocak 2017 , 11:23
TFF 1. Lig takımlarından Büyükşehir Gaziantepspor'un teknik direktörü Metin Diyadin, 3-1 galip geldikleri Bandırmaspor maçını daha farklı kazanabileceklerini söyledi.
Metin Diyadin, yaptığı açıklamada, Bandırmaspor maçına iyi hazırlandıklarını ve hak ettikleri galibiyeti aldıklarını kaydederek, "Sonuç her ne kadar iyi görünse de aslında oynadığımız oyunun karşılığı değil. Çok fazla gol pozisyonuna girdik ama sadece 3'ünü gole çevirdik. Bunun sayısını artırmalıyız. Bu anlamda çalışmalarımız sürüyor. İnşallah daha iyi olacağız." diye konuştu.
Ligdeki aranın kendileri için iyi olacağını belirten Diyadin, birkaç günlük tatilin ardından yeniden takımla bir araya gelip zorlu Adana Demirspor maçına hazırlanacaklarını ifade etti.
2 haftada 4 puan
Büyükşehir Gaziantepspor, ligdeki 5 maçlık mağlubiyet serisinin ardından 2 haftada 4 puan toplayarak çıkışa geçti.
Mavi-beyazlı ekip, hafta sonu Gaziantep Arena'daki ilk maçında Bandırmaspor'u 3-1 yenerek taraftarını sevindirdi.
En son ligin 12. haftasında Şanlıurfaspor'u 2-1 yenen ve sonrasında 6 haftadır 3 puana hasret kalan Gaziantep ekibi, bu süreçte Manisaspor (0-2), Elazığspor (0-3), Ümraniyespor (1-2), Eskişehirspor (0-1) ve Giresunspor'a (1-2) yenildi. Geçen hafta Göztepe ile 2-2 berabere kalan Büyükşehir Gaziantepspor, Bandırmaspor karşısındaki galibiyetiyle 6 haftalık galibiyet özlemini dindirdi.
Ligde 22 puana ulaşan Gaziantep ekibi, sıralamada ise 12'nciliğe yükseldi.
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