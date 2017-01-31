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Kayserispor'dan bir transfer daha!
31 Ocak 2017 , 00:04
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Kayserispor
AJANSSPOR-
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'da transfer harekatı devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar Lille kanat oyuncusu Ryan Mendes ile prensipte anlaşma sağladı.
Bu sezon Fransız ekibi Lille formasıyla 10 maçta görev alan Mendes 477 dakika süre aldı. 27 yaşındaki oyuncunun yarın resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Öte yandan; Mendes bir dönem ülkemizden Trabzonspor'un da gündeminde yer almıştı.
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Kayserispor
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