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Murat Yıldırım Malatyaspor'da!
31 Ocak 2017 , 11:09
TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Boluspor'dan Murat Yıldırım'ı transfer etti.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı ekip, TFF 1. Lig ekibi Boluspor'dan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Yıldırım'ı kadrosuna kattı.
Kulüp başkanı Adil Gevrek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Boluspor'dan Murat Yıldırım camiamıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
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