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Elazığspor-Anzhi maçında olaylar çıktı!
04 Şubat 2017 , 23:25
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Elazığspor
Lige verilen arada TFF 1. Lig ekibi Elazığspor ile Rusya Premier Lig ekibi Anzhi hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Müsabaka, 39. dakikada çıkan olaylar sebebiyle yarıda kaldı ve tatil edildi.
Elazığspor’un kamp yaptığı otelin sahasında saat 17.00’de başlayan maç 39. dakikada çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Elazığspor, Anzhi’nin ilk dakikalarda gelen golüyle 1-0 yenik duruma düştü. 39. dakikada Elazığspor’da Berk Yıldız’a yapılan sert faulün ardından saha bir anda karışırken, çıkan olayların ardından maç tatil edildi.
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- Futbol
- TFF 1.Lig
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