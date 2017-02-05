B.Gaziantepspor'da Adana Demirspor mesaisi

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'un takım kaptanı Erdal Güneş, önlerinde zorlu maçların olduğunu belirterek, daha iyi çalışıp takımı üst sıralara taşıyacaklarını söyledi.

Erdal Güneş, GASKİ Spor Tesislerinde gerçekleştirilen idman öncesinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle ligin ilk yarısındaki son maçlarda istedikleri sonuçları alamadıklarını dile getirdi.

Buna rağmen kendilerine olan güvenlerini hiç bir zaman kaybetmediklerine işaret eden tecrübeli futbolcu, "Son 3 haftada güzel oyun oynuyorduk ama sadece bunun son 2'sinde 4 puan aldık. İnşallah bunun devamını da getireceğiz." dedi.

Orta saha oyuncusu Erdal, yeni transferlerin de etkisiyle daha güçlü bir takım haline geldiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Artık daha güçlüyüz. İyi bir ortamımız var ve sıkıntımız yok. Kupa nedeniyle verilen ara, bizim için iyi fırsat oldu. Önümüzde zor maçlar var. Ama form düzeyimizi yakalıyoruz. Daha iyi çalışıp takımı daha üst sıralara taşıyacağız."

İdmandan notlar

Ligin 20. haftasında 12 Şubat Pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacak mavi-beyazlı ekip, hazırlık çalışmalarını GASKİ Spor Tesislerinde sürdürdü.

Teknik direktör Metin Diyadin nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda, taktik ve pas çalışmaları yapıldı.

Antrenmanı kulüp başkanı Osman Toprak ve beraberindeki bazı yöneticiler de izledi.