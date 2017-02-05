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Şanlıurfaspor'da üzüntü hakim
05 Şubat 2017 , 10:04
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Şanlıurfaspor
TFF 1. Lig temsilcisi Şanlıurfaspor'da, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a uzatma bölümünde 2-1 yenilerek elenmenin üzüntüsü yaşanıyor.
Kulüp başkanı İsmail Bağıban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün seyircilerinin de desteğiyle Rize temsilcisi karşısında üst düzey performans sergilediklerini söyledi.
Futbolcularına takımın kalitesine yakışır oynadıkları için teşekkür eden Bağıban, kupada daha fazla ilerleyemedikleri için de üzgün olduklarını dile getirdi.
Takımın yükselen form grafiğinden dolayı memnun olduklarını vurgulayan Bağıban, şunları kaydetti:
"Gerçekten 120 dakika kupaya yakışır bir futbol sergiledik. Güçlü rakibimize rağmen sürekli kazanmak için çok ciddi bir enerji sarf ettik. Maç boyu kararlarına saygı duyduğumuz hakem maalesef uzatmada verdiği penaltı ile bizi kupanın dışına itti. Turu geçsek, bu oyun kalitesi ile sezon başı hayali bile zor olan kupayı belki evimize getirebilirdik ama olmadı. Güçlü Süper Lig ekibi karşısında uzatmalarda tartışmalı bir penaltı kararıyla kupa dışı kaldığımız için çok üzgünüz"
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Şanlıurfaspor
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