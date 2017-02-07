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"Bu takım play-off'a kalacaktır"
07 Şubat 2017 , 21:42
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Adana Demirspor
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sedat Sözlü, TFF 1. Lig'de sezon sonunda play-off'a kalacaklarını belirtti.
Başkan Sözlü, mavi-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, takıma güvendiklerini ve her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.
Adana Demirspor'un yerinin zirve olduğunu aktaran Sözlü, "Bu takım inşallah ilk 6'ya girerek play-off'a kalacaktır. Matematiksel olarak şansımız devam ettiği sürece de ilk 2'ye girmeye çalışacağız. Adana Demirspor'un yeri her zaman zirvedir. Adana Demirspor Türkiye'nin bir değeri ve bizler yönetim kurulu olarak bunun farkındaysak, taraftar da bunun bilinciyle hareket etmeli. Taraftarla birlikte el ele verip bu takımı zirveye taşımamız lazım." ifadelerini kullandı.
Öte yandan mavi-lacivertli ekibin, TFF 1. Lig'in 20. haftasında 12 Şubat Pazar günü sahasında yapacağı Büyükşehir Gaziantepspor maçının hazırlıklarını Aytaç Durak Tesisleri'nde gerçekleştirdiği idmanla sürdürdüğü bildirildi.
Teknik direktör Engin İpekoğlu idaresindeki antrenmanı izleyen Sedat Sözlü'nün teknik ekip ve oyuncularla görüştüğü aktarıldı.
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Adana Demirspor
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