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Büyükşehir Gaziantepspor'un yenileri idmanda..
07 Şubat 2017 , 17:25
Büyükşehir Gaziantepspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında 12 Şubat Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
GASKİ Spor Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve pas organizasyonlarının ardından yarı sahada maç yaptı.
Gaziantep temsilcisinin yeni transferleri Serge Akakpo ve Nelson Bonilla da idmana katıldı.
Takım kaptanı Erdal Güneş, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni transferlerin de katılımıyla daha güçlü bir ekip haline geldiklerini söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları nedeniyle lige verilen aranın kendileri açısından iyi bir fırsat olduğunu anlatan Erdal Güneş, çok çalışıp puan cetvelinde üst sıralara yükselmek istediklerini kaydetti.
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