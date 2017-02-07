- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
FIFA'dan Denizlispor'a şoke eden haber!
07 Şubat 2017 , 17:52
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Denizlispor
Denizlispor'un başkanı Süleyman Urkay, eski oyuncularından Leandro Sales De Santana ve Anmar Almubaraki'nin alacakları için FIFA'ya başvurmaları nedeniyle eski oyuncularına 576 bin avro ödeyeceklerini söyledi.
Yunanistan Süper Lig temsilcisi AEL Kalloni'den geçen yıl transfer edilen ve devre arasında sözleşmesi feshedilen Brezilyalı futbolcu Leandro Sales De Santana, alacakları için FIFA nezdinde dava açtı. FIFA, Denizlispor'un, eski Brezilyalı oyuncusu Leandro Sales De Santana'ya 51 bin avro alacağının yanı sıra 265 bin avroluk fesih tazminatı ödemesine karar verdi.
Kulüp başkanı Urkay, FIFA'nın 301 bin avroluk ödeme talimatının kulübe ulaştığını belirterek, geçen sezon gönderilen Anmar Almubaraki'nin de 31 bin avro olan alacağının tazminatla 260 bin avroya çıktığını ifade etti.
Urkay, "Eski futbolculara olan borçlar bizi çok zor durumda bırakıyor. Bu borçlar ödenmezse puanımız silinecek. Eski oyunculara borçların gecikmesi nedeniyle zaten transfer yasağı kalkmadı." diye konuştu.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Denizlispor
YORUM EKLE
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar